Была с бабушкой: стали известны обстоятельства пропажи девочки под Оренбургом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 389 0

Девочка из Оренбургской области пропала, когда ее бабушка отвлеклась, чтобы измерить температуру старшей внучке

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

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Ребенок исчез из поля зрения буквально за несколько минут.

Стали известны детали пропажи пятилетней девочки в Оренбургской области. Малышка исчезла в минувшую пятницу. Как рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru координатор поисково-спасательного отряда «ОренСпас» Елена, ребенок в тот день находился под присмотром бабушки, пока родители были на работе.

По словам Елены, у девочки аутизм, поэтому за ней, как правило, приглядывали всегда достаточно внимательно. Но в пятницу помимо нее бабушка еще присматривала за старшей внучкой, на которую и отвлеклась ненадолго, чтобы измерить температуру.

«Как рассказала бабушка, она редко оставляет ее одну. Просто здесь вышло так, что старшая внучка болеет, пошла измерять температуру. И в этот момент девочка пропала», — сообщила Елена.

Она добавила, что сейчас к поиску подключены порядка 30 волонтеров, около 300 местных жителей, пожарные, лесники и полицейские.

«Были проверены река Самара, лесные массивы, город, квадрокоптер летал, собаки поисковые искали. Также выходили в лес и тепловизором просвечивали», — заключила она.

В день пропажи девочка была одета в сиреневую футболку с рисунком и надписями и синие лосины длиной ниже колена. На ногах были сандалии. Тех, кто знает о местонахождении ребенка или располагает какой-либо информацией, просят сообщить об этом правоохранителям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как собака всю ночь охраняла потерявшегося в тайге мальчика.

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