«В СССР секса нет», но в кино присутствует: секреты советских фильмов

Интимных сцен в фильмах стало особенно много после перестройки. Но и до они, оказывается, тоже были.

«В СССР секса нет!» — это популярная фраза, которую можно отнести к кино при желании. Но вот только в советских фильмах было место для интима.

Секс в Советском кино

Кинокритик и писательница Елена Кушнир рассказала изданию РИА Новости, что в разные периоды СССР было разное отношение к постельным сценам. Еще в далекие 1920-е годы в кино можно было встретить фрагменты интимного характера. Но с наступлением сталинских времен быстро все закончилось. При этом всегда показывали, как персонажи живут в отношениях, но никакого секса не было.

Критик иронично отмечает, что в те времена изображение атлетических скульптур или марширующих комсомолок уже считалось проявлением эротики.

Но во времена хрущевской оттепели, в 60-е, интимные кадры стали показывать чаще. К примеру, в фильме «Еще раз про любовь» персонажи занимаются сексом, но зрители не видели их тел. Только головы. Конечно, это не сравнится с тем, что можно увидеть в кино сейчас, но для тех времен это уже было невиданное зрелище. А после этой постельной сцены героиня рассуждала о том, что за такое поведение ее могут осудить.

Еще один из ярких образов предстал перед зрителями в фильме Тарковского «Андрей Рублев».

«Речь о знаменитой сцене в ночь Ивана Купалы. Там показаны обнаженные люди, присутствует эротика в народном стиле», — рассказала кинокритик.

Главный герой всего этого испугался, но на это одна из девушек ему ответила: «Что в этом плохого, когда любовь?»

Уже в 70-е эротика проявляется в более ярком формате. Как пример, фильм «Осень». Персонажи картины занимаются сексом на протяжении семи дней, находясь в деревне на Севере.

Конечно в Советском кино показывали только гетеросексуальные отношения. Но есть одна работа, которая вызывает вопросы. Это фильм «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна. Там показаны кадры, как красивый боярин Федор Басманов танцует перед царем в женском платье и с девичьей личиной. Тут необходимо углубиться в краткий экскурс по истории. Дело в том, что Федора Басманова часто называли любовником царя, хотя достоверно неизвестно — было ли такое на самом деле.

Эротика в кино — это не только постельные сцены, но и харизма актеров. В фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Маргарита Терехова, которая сыграла роль Миледи, стала секс-символом советского кинематографа. И не из-за каких-то постельных сцен, а потому что она сама по себе являлось обворожительной женщиной.

Еще один пример — это «Табор уходит в небо». Героиня актрисы Светланы Тома участвует в эротических сценах и при этом является безумно яркой, поэтому она привлекла к себе много мужского внимания в свое время.

После перестройки в кино наступает свобода. Времена робких постельных сцен ушли и появился более откровенный интим в кино. Одним из таких знаковых фильмов является картина «Маленькая Вера». Хоть работа совсем и не о сексе.

Секс в кино после перестройки и в современной России

Начиная с 90-х в киноиндустрии начался поток интимных сцен и шуток. Со временем это все вылилось в пошлые комедии наподобие фильмов «Гитлер капут» и «Бабушка легкого поведения».

В настоящее время секс — это необходимое средство выразительности в кино. И при съемках постельных сцен существуют правила, которым, как правило, следуют.

Во-первых, используют грим, который полностью зависит от внешности актрисы и от характера ее персонажа.

Во-вторых, часто бывает такое, что артистов заменяют дублеры. В таких моментах очень много ответственности лежит на операторе и режиссере. В постельных сценах снимают несколько дублей, а затем выбирают лучшие.

В-третьих, все детали интимной сцены с актерами обговаривают заранее. Делает это лично режиссер.

Отмечается, что в начале нулевых актеры были более стеснительными в отличие от своих западных коллег. Беседы на тему секса проходили во время кастингов и на съемках. Обычно актеры просили оставить на площадке как можно меньше людей. Иногда режиссерам даже приходилось выкручиваться, чтобы найти специфический подход к артистам. А все ради того, чтобы сцена секса удалась. Также режиссерам приходилось придумывать необычные ходы после ужесточения цензурных требований.

Актриса Дарья Мороз рассказала, что в театральном институте не учат работать над сценами секса. Она находит постельные кадры забавными, потому что на экране нужны сыграть страсть, но в этот же момент вокруг находится съемочная команда, включая режиссера, который по рации говорит, что и как делать.

Актер Богдан Жилин отметил, что художественное кино — это не порнография, поэтому у режиссера нет цели показать черезчур откровенную сцену. Мужчина также сообщил, что ему приходилось сниматься в постельной сцене. Он и его партнерша прошли много репетиций и в момент съемок они уже все делали спокойно и без стеснений.

Также большое значение имеет химия между актерами. Когда актеры подходят друг другу по темпераменту и им приятно работать между собой, то и дублеры им не нужны. Это касается не только интимных сцен, а всех взаимодействий между двумя коллегами в кадре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как снимали откровенные сцены в советском кино и как сейчас.