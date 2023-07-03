Единый стиль и экология: что изменится в сфере такси в Петербурге с 1 сентября

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Новый закон о такси заработает в Петербурге с 1 сентября

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Это внесет целый ряд изменений в повседневную жизнь водителей и их пассажиров.

Уже 1 сентября в Санкт-Петербурге заработает новый закон о такси, который внесет целый ряд изменений в повседневную жизнь водителей и их пассажиров. Во-первых, теперь к выполнению заказов не допустят авто ниже Euro-3 по экологическому классу.

Во-вторых, в аэропортах и на железнодорожных вокзалах появятся специальные стойки для заказа машины — это позволит избавиться от зазывал и решить проблему завышенных цен. Ну, и, в-третьих, все машины в городе должны будут привести к единому стилю — белый цвет кузова с желтой светоотражающей полосой.

И, как оказалось, к такому перекрашиванию готовы далеко не все таксопарки. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов — о проблемах с цветом.

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