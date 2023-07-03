Следите за «звоночками»: когда пора вести ребенка к психологу или психиатру

Психолог Булач: негативные перемены в поведении ребенка — повод для визита к психиатру
Фото: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg
Если вы все еще сомневаетесь, всегда лучше обратиться за профессиональной помощью.
Психолог и специалист по детско-родительским отношениям Меседу Булач рассказала, как распознать, когда подростку требуется помощь профессионала. Так, сперва она уточнила разницу между двумя врачами.
Психолог работает со здоровыми людьми, помогая им улучшить отношения с собой и окружающим миром. Психиатр, в свою очередь, занимается лечением психических расстройств, причем чаще всего с помощью медикаментов.
Подозрения о депрессии или тревожном расстройстве у ребенка — это сигнал обратиться к психиатру. Все другие случаи, такие как стресс из-за экзаменов, проблемы в общении с ровесниками или кризисные ситуации в семье, являются зоной ответственности психолога, передает издание Газета.ру.
Главный признак, который может указывать на необходимость обращения к специалисту, — это резкие изменения в поведении подростка. Если раньше он был активным и веселым, а затем стал подавленным и агрессивным, то это должно насторожить.
Поводом для беспокойства могут стать и проблемы со сном, изменения в аппетите, нарушения пищевого поведения, взрывы гнева, появление страхов, апатия, панические атаки и повышенная тревожность.
Абсолютно точно нужно обратиться к специалисту, если родители замечают, что ребенок причиняет себе физический вред, например, наносит себе порезы, царапает кожу, кусает ее, вырывает волосы или бьется головой о стену.
Важным знаком для родителей может стать резкое снижение успеваемости чада в школе, падение концентрации и постоянные жалобы от учителей. Но стоит помнить, что одна-две двойки или пропущенные уроки — это еще не повод для похода к психологу.
Но если такая картина повторяется регулярно и на протяжении длительного времени, то это уже требует внимания. Важно помнить, что это общие рекомендации — и если вы все еще сомневаетесь, всегда лучше обратиться за профессиональной помощью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как реагировать на «плохую компанию» в жизни детей.
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