«Полные идиоты»: в Польше испугались ответа России после выходки Варшавы

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 190 0

Поляки раскритиковали просьбу Польши о размещении ядерного оружия США

«Полные идиоты»: в Польше испугались ответа России после выходки Варшавы

Фото: www.globallookpress.com / artifant

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Многие поляки потребовали отстранить нынешних политиков от власти в стране.

Недавно Польша заявила о готовности разместить ядерные ракеты НАТО на своей территории. Однако не все поляки поддержали такую инициативу, например, читатели польского издания Gazeta раскритиковали премьер-министра Матуеша Моравецкого за такое обращение.

«Круто! Значит, будем в списке на ядерное уничтожение», — написал один из комментаторов.

Другой отметил, что ЯО — это угроза для всех.

«Американцам наплевать на поляков. Мы представляем для них интерес разве что в качестве пушечного мяса, как и украинцы. Когда вы, наконец, поймете это, болваны», — добавил еще один читатель.

Один из пользователей отметил, что поляки страдают от нехватки инстинкта самосохранения. Также среди комментаторов стали прослеживаться радикальные настроения, многие требовали отстранить нынешних политиков от власти.

«Это полные идиоты, которые думают, что владение ядерным оружием обеспечит безопасность, — наоборот!» — заключил юзер.

Между тем Белый дом до сих пор не прокомментировал просьбу Польши о размещении у себя ядерного оружия. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби лишь ответил журналистам, что ему нечего сказать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Польша хочет разместить в стране ядерное оружие.

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