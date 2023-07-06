С появлением семьи рэпер ST стал совершать меньше экстремальных поступков. Об этом исполнитель эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения российского блогера-миллионника Алины Акиловой.

По словам ST, последние его экстремальные поступки были связаны исключительно с участием в реалити-шоу «Новые звезды в Африке», где он одержал победу и забрал выигрыш в размере пяти миллионов рублей.

«Ходил по подвесному мосту, который расшатывался. Это было довольно-таки экстремально. Мозги ел. Это тоже такое себе удовольствие», — поделился исполнитель.

По признанию рэпера, с женитьбой он стал меньше подвергать себя опасности и старается лишний раз не рисковать жизнью, чтобы супруга не переживала.

Рэпер ST и Ассоль считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Знаменитости поженились в 2015 году, а в 13 марта 2020 года у них родилась на свет дочь, которую назвали необычным именем Эстель — производным от имен супругов ST и Ассоль.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер ST считает себя отцом-тряпкой.