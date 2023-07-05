Антонов назвал позором для США поддержку нацистского режима на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Антонов: поддержка украинских нацистов останется пятном позора в истории США

Антонов назвал позором для США поддержку нацистского режима на Украине

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Американцы предают память своих сограждан, отдавших жизни в борьбе с нацистами.

Соединенные Штаны запятнали себя позором, поддерживая украинский нацистский режим. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя пребывание в США представителей националистической группировки «Азов»*.

«Нельзя равнодушно смотреть на то, как в стране, внесшей вклад в разгром фашистской Германии, чествуют наследников Гитлера и Бандеры», — цитирует Антонова Telegram-канал посольства.

По словам российского дипломата, американцы предают память своих сограждан, отдавших жизни в борьбе с нацистами.

Также Антонов высказался о выступлении неонацистов в Стэнфордском университете. Посол задался вопросом, какое видение мира тем самым хотят привить в учебном заведении американским и иностранным студентам, если долг человечества — всеми силами противостоять героизации нацизма.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что большинство европейских стран все больше охватывает нацизм. На фоне этого рушатся величайшие памятники истории, которые создавались не только в честь воинов СССР, но и союзников, воевавших против нацистской Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону начался судебный процесс над членами запрещенной в России группировки «Азов».

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

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Антонов назвал позором для США поддержку нацистского режима на Украине

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