МЧС провело совещание по ситуации с лесными пожарами в России

Из-за жары растет и площадь лесных пожаров — так, ухудшилась ситуация на Камчатке. Там после ударов молний полыхают сопки, жители нескольких поселков задыхаются от дыма.

В Магаданской области огонь тушит авиация МЧС: два самолета Бе-200 за сутки сбросили 300 тонн воды, они поднимались в небо 38 раз. Усиливают группировку спасателей и в других регионах.

«Якутия буквально сейчас попросила еще добавить в группировку два Ми-8. Мы прямо сейчас отреагируем, обязательно перешлем, вертолеты будут участвовать в ликвидации обстановки. Дождь нам, конечно, был бы в помощь, но его пока в ближайшее время не ожидается», — отметил глава МЧС Александр Куренков.

В труднодоступной местности с пожарами борется Авиалесоохрана. Причем огонь тушат взрывом — так прокладывают минерализованные полосы. Также работают вручную — при помощи лопат и топоров-мотыг.