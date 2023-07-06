«На шее следы кровавые»: Гусева рассказала, как чуть не погибла во время съемок

Разъяренная толпа гналась за актерами. Как им удалось выжить?

Российская актриса, звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева призналась, как она однажды была в шаге от смерти во время съемок кинофильма «Змеиный источник». Об этом сообщил портал StarHit.

Артистка рассказала, что инцидент произошел в время съемок с массовкой. По сюжету толпа должна была преследовать серийного маньяка. Люди побежали за актрисой и ее коллегой по фильму Дмитрием Марьяновым.

«Все были готовы разорвать нас на куски, настолько они поверили в то, что я преступница. Слышу треск — рукав у Диминой куртки оторвали, визг — вырвали клок его волос, смотрю — на шее следы кровавые проступили от ногтей, накинувшихся на него людей», — рассказала актриса.

Она призналась, что разъяренную толпу остановила актриса Ольга Остроумова, которая тоже снималась в этом фильме. Она стала кричать на людей, чтобы те успокоились. И ее действительно послушались, толпа испугалась женщину. Получилось так, что Остроумова спасла жизнь свои коллегам не только по сюжету фильма.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Гусева назвала главную проблему современности. И это ужасает.