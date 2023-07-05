В Москве на 103-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Борис Долбилин

Ветеран Великой отечественной войны Борис Иванович Долбилин скончался на 103 году жизни в Москве. О трагедии стало известно 5-tv.ru.

Мужчина прожил долгую жизнь героя и до последних дней придерживался активной гражданской позиции, посещал школы и передавал патриотический опыт молодому поколению.

Борис Иванович был неоднократно награжден за воинскую доблесть. ветераны-замоскворечья.москва

Борис Долбилин родился 21 июня 1921 года в деревне Ближние Прудищи Московской губернии. После окончания училища в 1938 году, он стал слесарем четвертого разряда, работал на заводе и женился.

Однако мирная жизнь длилась недолго. Юношу забрали в ряды Красной армии, в которых он прослужил шесть лет, не видя любимых.

Солдата отправили на границу с Монголией, где он стал служить дивизионными разведчиком. Далее ему приходилось участвовать в боевых действиях с серьезным противником — японскими войсками. А 3 сентября, когда Япония капитулировала, он продолжил нести службу в Хабаровске.

После того, как Долбилин вернулся в Москву, он стал рядовым миллиционером и дослужился до подполковника милиции.

При жизни мужчина был награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За боевые заслуги», а также медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

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