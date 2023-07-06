Ксения Бородина показала стройную фигуру на фото из отпуска

Телеведущая и блогер Ксения Бородина находится на отдыхе в Турции. Женщина долгое время не появлялась в своем личном блоге. Однако теперь она собралась с силами и продемонстрировала снимки из отпуска.

Звезда «Дома-2» не забыла показать результат изнуряющих тренировок и диеты поклонникам.

Ксения Бородина на отдыхе. Instagram* / borodylia

Как выяснилось, Бородина полностью отказалась от хлеба и сахара, а также искоренила все вредные привычки. Более того, она не забывает о спортивном режиме и придерживается правильного питания.

К слову, даже под лучами палящего солнца, светская львица не расслабляется.

«Целый месяц будет солнце и море. Спорт, правильное питание, книги, йога, массажи. Пока план такой», — написала 40-летняя телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина опубликовала фото с новорожденной.

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