В Екатеринбурге задержали заведующую детсадом, куда ходил погибший Далер

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 98 0

В отношении работника учреждения возбудили уголовное дело. В чем его обвиняют?

В Екатеринбурге задержали заведующую детсадом, куда ходил погибший Далер

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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В Екатеринбурге в качестве подозреваемых задержаны заведующий детским садом и специалист управления социальной политики учреждения, куда ходил убитый своей опекуншей шестилетний Далер. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Он уточнил, что заведующему уже предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

«Следствие полагает, что указанные должностные лица знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы, а также не приняли ряд иных мер согласно своим должностным инструкциям», — отметил Надбитов.

О пропаже шестилетнего Далера Бабиева стало известно 26 июня. Поиски ребенка продолжались в течение трех дней, после чего тело нашли в сумке на территории гаражного комплекса Чкаловского района. По результатам экспертизы следователи установили, что мальчик скончался значительно раньше, несколько месяцев назад.

Позднее стало известно, что к убийству мальчика причастна его опекунша. Кроме того, женщина продолжала получать от государства на него выплаты и рассказывала настоящему отцу малыша, находящемуся в тюрьме, что с ним все в порядке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит могила убитого опекуншей Далера в Екатеринбурге.

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