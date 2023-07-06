Правозащитник Ионов прокомментировал объявленную на него «охоту» США

Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов прокомментировал, как относится к заявлению США по поводу его персоны. Ранее Штаты пообещали награду в 10 миллионов долларов за информацию о его местонахождении. По мнению правозащитника, все это — полный абсурд.

Как известно, в июле 2022-го Минюст Соединенных Штатов обвинил Ивонова во вмешательстве в выборы в стране. Более того, правозащитника назвали участником некоего заговора, которым он якобы преследовал цель вовлечь граждан США в действия российский властей на правах незаконных агентов.

Уверены за океаном и в том, что антиглобалист много лет участвовал в кампании вредоносного влияния на страну вместе с ФСБ и использовал для этого местные политические группы.

«Я называю этот кейс сегодня абсурдным, ведь в Соединенных Штатах я никогда не был, работал с институтами гражданского общества, с общественными организациями. Занимались мы различными кейсами», — сказал журналистам правозащитник.

По его словам, в свое время Россия стала альтернативным источником донесения информации о существующих проблемах как в американском, так и европейском офисе. В США такую площадку для слова не предоставили.

Также Ионов подчеркнул, что не имел опыта сотрудничества ни с какими террористическими и экстремистскими организациями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО.