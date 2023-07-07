Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Степана из Петербурга

Эфирная новость 39 0

У юноши — тяжелая форма врожденного порока сердца, и к сожалению, с каждым днем его состояние становится только хуже — всему виной дважды перенесенный коронавирус.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали историю Степана из Петербурга.

Мальчик родился с пороком сердца, и его жизнь висела на волоске. Помогли кардиохирурги — Степан перенес несколько операций, и сердце заработало. Однако после того, как подросток дважды переболел коронавирусом, его состояние резко ухудшилось.

Парню срочно требуется новая операция. Счет за нее — огромный. На оплату не хватало 2,5 миллиона рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать недостающую сумму.

За сутки вы перечислили 2 миллиона 841 тысячу 429 рублей. Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
6 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Степана из Петербурга
30 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Димы из Свердловской области
29 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дмитрия
23 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Семена из Новосибирска
22 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Семена
16 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Полины из Барнаула
15 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Полины Бажановой
9 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Дианы
8 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дианы
2 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» Екатерины Савиной
+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
92.57
2.23 100.72
2.31
Горячая Земля июля тормозит дела: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16...

Последние новости

13:56
Нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва на заводе под Самарой
13:49
На все — три дня: депутат Сокол потребовал разобраться с зарплатами учителей в Хакасии
13:45
Глава Самарской области выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на заводе «Промсинтез»
13:45
«Становится ближе»: США предрекли час расплаты за санкционный раж
13:37
«На уколах»: Людмила Хитяева с трудом переживает внезапную смерть единственного сына
13:32
В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP для авто

Сейчас читают

«Хочет отнять у нас дом»: потомки Федора Шаляпина объявили самозванцем Прохора Шаляпина
Сгорел мгновенно: названа истинная причина смерти сына звезды «Тихого Дона» Хитяевой
«Отец-тряпка»: как рэпер ST воспитывает свою дочь
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео