Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Степана из Петербурга
У юноши — тяжелая форма врожденного порока сердца, и к сожалению, с каждым днем его состояние становится только хуже — всему виной дважды перенесенный коронавирус.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали историю Степана из Петербурга.
Мальчик родился с пороком сердца, и его жизнь висела на волоске. Помогли кардиохирурги — Степан перенес несколько операций, и сердце заработало. Однако после того, как подросток дважды переболел коронавирусом, его состояние резко ухудшилось.
Парню срочно требуется новая операция. Счет за нее — огромный. На оплату не хватало 2,5 миллиона рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать недостающую сумму.
За сутки вы перечислили 2 миллиона 841 тысячу 429 рублей. Большое вам спасибо!
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