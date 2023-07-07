Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Степана из Петербурга

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали историю Степана из Петербурга.

Мальчик родился с пороком сердца, и его жизнь висела на волоске. Помогли кардиохирурги — Степан перенес несколько операций, и сердце заработало. Однако после того, как подросток дважды переболел коронавирусом, его состояние резко ухудшилось.

Парню срочно требуется новая операция. Счет за нее — огромный. На оплату не хватало 2,5 миллиона рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать недостающую сумму.

За сутки вы перечислили 2 миллиона 841 тысячу 429 рублей. Большое вам спасибо!