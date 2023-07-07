«С ума сойти»: появились кадры последствий смерча в Ярославской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 625 0

Смерч прошел в селе Туношна Ярославской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tim Würz; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Разгул стихии привел к падению деревьев на дорогу.

Смерч прошел в селе Туношна Ярославской области. Кадры последствий стихии оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Вырвало деревьев сколько, и впереди еще туда. Уронило прямо, и вся дорога засыпана. С ума сойти — как их вырвало. Смерч, что ли, был? Непонятно», — говорит очевидец.

На кадрах видно, что разгул стихии привел к падению деревьев на дорогу. В результате этого образовалась пробка — машинам приходилось объезжать непридвиденные препятствия.

С погодными условиями не справился водитель инкассаторской машины — она съехала в кювет. Рядом с ней остановился трактор, который, вероятно, и окажет помощь попавшим в беду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ураган обрушился на города Красноярского края. Так, в Боготоле ветер вырывал листы металлической обшивки, повалил заборы и деревья с корнем.

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