«С ума сойти»: появились кадры последствий смерча в Ярославской области

Разгул стихии привел к падению деревьев на дорогу.

Смерч прошел в селе Туношна Ярославской области. Кадры последствий стихии оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Вырвало деревьев сколько, и впереди еще туда. Уронило прямо, и вся дорога засыпана. С ума сойти — как их вырвало. Смерч, что ли, был? Непонятно», — говорит очевидец.

На кадрах видно, что разгул стихии привел к падению деревьев на дорогу. В результате этого образовалась пробка — машинам приходилось объезжать непридвиденные препятствия.

С погодными условиями не справился водитель инкассаторской машины — она съехала в кювет. Рядом с ней остановился трактор, который, вероятно, и окажет помощь попавшим в беду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ураган обрушился на города Красноярского края. Так, в Боготоле ветер вырывал листы металлической обшивки, повалил заборы и деревья с корнем.