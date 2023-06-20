Уже есть погибший: ураган обрушился на города Красноярского края
Ураган обрушился на города Красноярского края
Фото, видео: ВКонтакте / kraschp; 5-tv.ru
В ближайшие часы шторм ждут и в столице региона.
Прямо сейчас ураган разносит города Красноярского края. В Боготоле ветер вырывал листы металлической обшивки, повалил заборы и деревья с корнем.
Известно об одном погибшем — на него упали обломки крыши, также есть пострадавшие. Помяты десятки автомобилей, к тому же на улицы обрушился крупный град.
Он даже, как уточняется, разбивал окна в домах. В ближайшие часы шторм ждут и в столице региона.
- 20 июн
- Река Белая начала исчезать в Краснодарском крае
- 20 июн
- В Москву в ближайшие дни придет бодрящий ночной холод
- 19 июн
- Затоплены автомобили: проливные дожди обрушились на Кавказ
- 19 июн
- В Владикавказе после сильного дождя ввели режим ЧС
- 18 июн
- Москвичам пообещали по-настоящему летнюю погоду в ближайшие дни
- 17 июн
- Это не шутки: почему тепловой удар летом очень опасен
- 16 июн
- Охлаждайтесь правильно: чем опасны холодные напитки в жару
- 16 июн
- Ветер до 150 километров в час: мощный циклон обрушился на Индию и Пакистан
- 16 июн
- «Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары
- 15 июн
- В Госдуме назвали причиной лесных пожаров недостаток дождей
Читайте также
+21° 760 мм рт. ст.
38%
38%
84.23
0.24 92.07
0.27
0.24 92.07
0.27
Нашли ошибку?