На Керченской переправе десантный корабль начал перевозку машин

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 117 0

Один корабль сможет перевозить по 40 автомобилей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Десантный корабль начал перевозить машины на Керченской переправе. Об этом рассказала корреспондент «Известий» Вероника Котькова.

«В Керченский рыбный порт пришел большой десантный корабль, который переправил из порта Кавказ-Крым больше десяти единиц грузовой техники», — рассказывает журналист.

Это был пробный рейс для дальнейшей возможности работы корабля на линии между Краснодарским краем и Республикой Крым.

«Сейчас десантный корабль стоит в порту Керчи и ожидает своего часа», — добавила корреспондент.

В начале июля при въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться многокилометровые пробки. Это связано с несколькими факторами — начало активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с Крымом, а также тщательный досмотр, который проводится после теракта 8 октября 2022 года.

4 июля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Тогда глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы. Министр транспорта Виталий Савельев отмечал, в свою очередь, что в Минобороны страны готовы предоставить два десантных корабля, каждый из которых сможет перевозить по 40 автомобилей.

Сначала длина пробок составила пять километров, потом — девять, а после она продолжила расти и достигла 13 километров. По состоянию на 5 июля, движение на Крымском мосту нормализовалось в обе стороны. Однако транспортная нагрузка может вскоре вновь повыситься. Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами 16–17 июля.

Ранее 5-tv.ru публиковал истории тех, кто начал свой отдых в многочасовой пробке перед Крымским мостом.

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