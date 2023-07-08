«Теперь нас четверо»: Юлия Ковальчук сообщила о рождении ребенка

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 008 0

У Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова родилась дочь

«Теперь нас четверо»: Юлия Ковальчук сообщила о рождении ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Слухи о том, что певица беременна, начали расходиться давно. Однако знаменитость вместе с супругом Алексеем Чумаковым это тщательно скрывала.

Юлия Ковальчук во второй раз стала мамой. Об этом певица сообщила на своей странице в соцсети.

«Теперь нас четверо. С Божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках», — написала Ковальчук, опубликовав фото с новорожденным ребенком.

Слухи о беременности 40-летней Ковальчук поползли после того, как в соцсети появились ее фото с округлившимся животом. Папарацци засняли беременную артистку в супермаркете в Испании, куда она уехала вместе с дочерью некоторое время назад.

Однако сама певица и ее супруг Алексей Чумаков не комментировали слухи о скором пополнении в семье. На вопросы журналистов певец лишь отшучивался и «ссылался» на Бога — мол, если он соблаговолит.

Ковальчук и Чумаков женаты с 2013 года. Их пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, а к частым сплетням вокруг их семьи артисты относятся с юмором. В 2017 году певцы впервые стали родителями: на свет появилась их дочь Амелия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков были вынуждены расстаться на время.

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«Теперь нас четверо»: Юлия Ковальчук сообщила о рождении ребенка

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