Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве, есть пострадавшие
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Автобус и грузовик столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
Четыре человека госпитализированы.
Автобус столкнулся с грузовиком Scania на Ленинградском шоссе в Москве. По данным 5-tv.ru, четыре человека госпитализированы.
Авария произошла в районе дома 112/1. На месте работают экстренные службы. Медики осматривают еще восемь человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Свердловской области водитель уснул за рулем и сбил трех подростков на велосипедах.
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