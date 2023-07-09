«Девочка отдыхает»: дочь Успенской поделилась интимными фото в соцсетях

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Рита Миронова
Рита Миронова 895 0

Татьяна Плаксина показала силиконовую грудь в купальнике

«Девочка отдыхает»: дочь Успенской поделилась интимными фото в соцсетях

Фото: Instagram* / pacha_tati

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Татьяна Плаксина отправилась на отдых в Турцию и решила порадовать подписчиков горячим контентом.

Дочь королевы русского шансона Любови Успенской — Татьяна Плаксина — зачастила с откровенными фотографиями. За последнюю неделю она дважды «оголилась» в своем личном блоге, чем вызвала бурную реакцию у подписчиков.

На фотографиях Плаксина позирует перед камерой в бикини и без макияжа. При этом большую часть снимков занимает самый важный для удачного кадра атрибут — грудь 34-летней знаменитости.

34-летняя Татьяна Плаксина не стесняется своего тела.34-летняя Татьяна Плаксина не стесняется своего тела. Instagram* / pacha_tati

«Танька, не начинай опять»;

«Люди, вы в себе? Девочка отдыхает. Что за бред вы несете?»;

«Уже не знает, как привлечь к себе внимание», — прокомментировали недовольные подписчики.

К слову, некоторые комментаторы даже заподозрили дочь Успенской в очередном «срыве». А Татьяна всего лишь захотела поделиться с подписчиками красивыми кадрами с отдыха в Турции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, планирует ли Татьяна Плаксина съезжать от матери — Любови Успенской.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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