«Девочка отдыхает»: дочь Успенской поделилась интимными фото в соцсетях
Татьяна Плаксина показала силиконовую грудь в купальнике
Фото: Instagram* / pacha_tati
Татьяна Плаксина отправилась на отдых в Турцию и решила порадовать подписчиков горячим контентом.
Дочь королевы русского шансона Любови Успенской — Татьяна Плаксина — зачастила с откровенными фотографиями. За последнюю неделю она дважды «оголилась» в своем личном блоге, чем вызвала бурную реакцию у подписчиков.
На фотографиях Плаксина позирует перед камерой в бикини и без макияжа. При этом большую часть снимков занимает самый важный для удачного кадра атрибут — грудь 34-летней знаменитости.
34-летняя Татьяна Плаксина не стесняется своего тела.
«Танька, не начинай опять»;
«Люди, вы в себе? Девочка отдыхает. Что за бред вы несете?»;
«Уже не знает, как привлечь к себе внимание», — прокомментировали недовольные подписчики.
К слову, некоторые комментаторы даже заподозрили дочь Успенской в очередном «срыве». А Татьяна всего лишь захотела поделиться с подписчиками красивыми кадрами с отдыха в Турции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, планирует ли Татьяна Плаксина съезжать от матери — Любови Успенской.
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