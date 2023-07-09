Скандальная жизнь Дмитрия Дюжева: что происходит с Космосом из «Бригады»

Наехал на ребенка, унизил соотечественников и оскорбил Юдашкина? Правда ли актер такой скандалист или на это были причины?

Звезда сериала «Бригада» Дмитрий Дюжев, который исполнил роль Космоса, после достижения пика популярности неоднократно вляпывался в неприятные и скандальные истории. Об этом сообщил портал StarHit.

Актер был участником шоу «Две звезды», став победителем этого проекта. А затем он уже появился на проекте в качестве члена жюри «Две звезды. Отцы и дети». Дюжев себя не сдерживал и рьяно критиковал участников. Под удар попал сын Наташи Королевой Архип. Мальчик потерял голос и не смог спеть заготовленную песню. Недовольство актера заключалось в том, что Архип не озвучил причину болезни.

«На тебя сейчас смотрит вся страна, несколько миллионов людей. Ты взял на себя ответственность не подвести маму. Что произошло, отвечай честно! Я не вижу этих слез, этого ужаса внутри!» — говорил Дюжев.

Певица Лариса Долина, которая славиться своей суровостью в отношении творчества, наоборот, встала на защиту мальчика.

В конце 2017-го года актер также попал в скандальную историю. Ситуация произошла в аэропорту. У Дюжева был билет в бизнес-класс. Обычно пассажиры, которые решили заплатить за свой комфорт, проходят в самолет без очереди. Так сделал и актер, но вот только люди из эконома потребовали от знаменитости, чтобы тот встал в конце очереди. Естественно, ему это не понравилось. Еще бы, какая-то «челядь» из эконома будет указывать «суперзвезде» что делать.

«О чем мне с вами? Какой может быть диалог? Артист и зритель, политик и избиратель — о чем вообще мне говорить с вами? Я ради вашего досуга жизнью рискую», — вспоминал актер ситуацию в эфире одного из латвийских каналов.

Но Дюжев на этом не остановился. Видимо тот случай его очень сильно вывел из себя.

«Это правильно, что для вас делают такую лабуду, туфту, сериалы дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете», — обращался Дюжев к россиянам.

В итоге все эти высказывания очень сильно задели людей. В сети начали резко отвечать актеру, его проклинали и даже находили компромат. Разъяренные зрители искали девушек, с которыми звезда «Бригады» мог иметь связь. Дюжев же попытался оправдаться. Он заявил, что актеры — такие же люди со своими переживаниями.

Поклонники также все чаще отмечали, что публичные речи Дюжева стали излишне неестественными и высокопарными. Именно поэтому некоторые зрители подозревают артиста в употреблении запрещенных веществ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер раскрыл секрет патриотической песни, которая способна покорить преданное сердце.