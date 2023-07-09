Рак, потеря зрения и упругости кожи: чем опасен солярий

После посещения капсул с ультрафиолетом могут появиться огромные проблемы со здоровьем, включая онкологию. Что еще нужно знать?

В солярии можно получить быстрый и красивый загар. Однако такие процедуры могут нанести вред здоровью. Косметолог Алексей Парамонов эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал чего стоит опасаться после посещения специальных капсул, излучающих ультрафиолет.

Эксперт объяснил, что рекламные лозунги «Солярий помогает омолодить вашу кожу» или что-то наподобие — абсолютная ложь. Напротив, такие процедуры очень опасны. Лучше загорать на пляже под палящим солнцем, чем в солярии. От последнего в 100 раз больше вреда.

«Солярий вызывает рак кожи и ее старение. А также приводит к помутнению хрусталика глаза и потере зрения», — сообщил косметолог.

Международное агентство по изучению онкологии при ООН проанализировало исследования за длительный период времени и отнесло солярий к наивысшей категории опасности, из-за которой может возникнуть рак. В одном ряду с этой процедурой стоит мышьяк и иприт. Люди до 30 лет, которые часто посещают солярий, увеличивают возникновение очень страшной опухоли меланомы в два раза, отметил эксперт.

Под действиями ультрафиолета разрушаются молекулы коллагена и эластина, уходят «пружинки молодости», которые делают кожу упругой. Когда ткани организма теряют эти вещества, то внешне человек стремительно стареет. И это еще не все. От солярия кожа обвисает, приобретает неровный и серый цвет. На лице появляются морщины и сосудистые звездочки. Но самые опасные последствия — это рак кожи.

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