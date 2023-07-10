В Петербурге горит склад на площади 3,5 тысячи квадратных метров

С сильным пожаром в эти минуты борются спасатели в Санкт-Петербурге. В Калининском районе горит производственно-складское здание. Огонь распространился на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Из горящего здания эвакуировано семь человек. К ликвидации возгорания привлечено 110 человек и 27 единиц техники.

По информации МЧС, также проводится наращивание группировки.

Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне 5-tv.ru писал, что пожар произошел в деревянном храме в деревне Новая Слобода в Нижегородской области. Огнем была охвачена вся площадь здания.