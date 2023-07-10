В Петербурге горит склад на площади 3,5 тысячи квадратных метров
К ликвидации огня привлечено 110 спасателей, проводится наращивание группировки.
Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru
С сильным пожаром в эти минуты борются спасатели в Санкт-Петербурге. В Калининском районе горит производственно-складское здание. Огонь распространился на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Из горящего здания эвакуировано семь человек. К ликвидации возгорания привлечено 110 человек и 27 единиц техники.
По информации МЧС, также проводится наращивание группировки.
Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Накануне 5-tv.ru писал, что пожар произошел в деревянном храме в деревне Новая Слобода в Нижегородской области. Огнем была охвачена вся площадь здания.
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