В Петербурге горит склад на площади 3,5 тысячи квадратных метров

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 1 112 0

К ликвидации огня привлечено 110 спасателей, проводится наращивание группировки.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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С сильным пожаром в эти минуты борются спасатели в Санкт-Петербурге. В Калининском районе горит производственно-складское здание. Огонь распространился на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Из горящего здания эвакуировано семь человек. К ликвидации возгорания привлечено 110 человек и 27 единиц техники.

По информации МЧС, также проводится наращивание группировки.

Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне 5-tv.ru писал, что пожар произошел в деревянном храме в деревне Новая Слобода в Нижегородской области. Огнем была охвачена вся площадь здания.

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В Петербурге горит склад на площади 3,5 тысячи квадратных метров

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