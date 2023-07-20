Анжелика Агурбаш: «Главное, держать в чистоте и фэшене свой внутренний мир»

По мнению певицы, одежда и косметика никак не смогут украсить человека, у которого потухший взгляд.

В свои 53 года Анжелика Агурбаш может составить конкуренцию 30-летним. В чем секрет ее нескончаемой молодости певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

«Я думаю, что все дело только в настроении и во внутреннем состоянии. <…> Потому что когда горят глаза, когда люди чувствуют твою энергию, этого уже достаточно», — убеждена артистка.

По мнению певицы, одежда и косметика никак не смогут украсить человека, у которого потухший взгляд. И только работая над собой и своим состоянием, можно привлекать внимание окружающих.

«Самое главное, держать в чистоте и фэшене свой внутренний мир. И неважно, ты можешь прийти в обычных джинсах и майке-алкоголичке и будешь на таком мега-фэшене, что невозможно будет от тебя оторвать взгляд», — рассказывает Агурбаш.

О своей личной жизни певица сейчас особо не распространяется. За плечами Агурбаш два официальных брака и один гражданский, в каждом из которых был рожден ребенок. В браке с белорусским актером и режиссером Игорем Линевым у Анжелики Агурбаш появилась дочь Дарья. Незарегистрированные отношения с культуристом Валерием Бизюком подарили певице сына Никиту. А в браке с Николаем Агурбаш, развод с которым широко обсуждался в СМИ, у артистки родился сын Анастас.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анжелика Агурбаш рисковала жизнью на глазах сыновей.