Анжелика Агурбаш: «Главное, держать в чистоте и фэшене свой внутренний мир»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 3 295 0

Анжелика Агурбаш уверена, что в чистоте и фэшене важно держать свой внутренний мир

Фото, видео: 5-tv.ru

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По мнению певицы, одежда и косметика никак не смогут украсить человека, у которого потухший взгляд.

В свои 53 года Анжелика Агурбаш может составить конкуренцию 30-летним. В чем секрет ее нескончаемой молодости певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

«Я думаю, что все дело только в настроении и во внутреннем состоянии. <…> Потому что когда горят глаза, когда люди чувствуют твою энергию, этого уже достаточно», — убеждена артистка.

По мнению певицы, одежда и косметика никак не смогут украсить человека, у которого потухший взгляд. И только работая над собой и своим состоянием, можно привлекать внимание окружающих.

«Самое главное, держать в чистоте и фэшене свой внутренний мир. И неважно, ты можешь прийти в обычных джинсах и майке-алкоголичке и будешь на таком мега-фэшене, что невозможно будет от тебя оторвать взгляд», — рассказывает Агурбаш.

О своей личной жизни певица сейчас особо не распространяется. За плечами Агурбаш два официальных брака и один гражданский, в каждом из которых был рожден ребенок. В браке с белорусским актером и режиссером Игорем Линевым у Анжелики Агурбаш появилась дочь Дарья. Незарегистрированные отношения с культуристом Валерием Бизюком подарили певице сына Никиту. А в браке с Николаем Агурбаш, развод с которым широко обсуждался в СМИ, у артистки родился сын Анастас.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анжелика Агурбаш рисковала жизнью на глазах сыновей.

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