«Личное решение»: WTA об отказе украинских спортсменок пожать руку россиянкам

По мнению организаторов, это личное решение спортсменок.

Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с заявлением, в котором отметила, что с уважением относится к решению украинских спортсменок не пожимать руку россиянкам и белорускам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В прошедшее воскресенье, 9 июля, украинка Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко в четвертом круге Уимбилдона со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9). После партии теннисистки не пожали друг другу руки, а белорусок освистали зрители.

Свое заявление WTA опубликовала в Twitter, в нем говорится, что в связи с продолжающимися военными действиями организация уважает позицию украинских спортсменок, которые отказываются от традиционного рукопожатия с россиянками и белорусками.

«Это их личное решение», — добавили там.

Прежде Свитолина призвала Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать российских и белорусских теннисистов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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