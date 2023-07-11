«Личное решение»: WTA об отказе украинских спортсменок пожать руку россиянкам

В WTA заявили, что с уважением относятся к решению украинок не пожимать руку россиянкам
Фото: www.globallookpress.com / Shaun Brooks
По мнению организаторов, это личное решение спортсменок.
Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с заявлением, в котором отметила, что с уважением относится к решению украинских спортсменок не пожимать руку россиянкам и белорускам. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В прошедшее воскресенье, 9 июля, украинка Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко в четвертом круге Уимбилдона со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9). После партии теннисистки не пожали друг другу руки, а белорусок освистали зрители.
Свое заявление WTA опубликовала в Twitter, в нем говорится, что в связи с продолжающимися военными действиями организация уважает позицию украинских спортсменок, которые отказываются от традиционного рукопожатия с россиянками и белорусками.
«Это их личное решение», — добавили там.
Прежде Свитолина призвала Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать российских и белорусских теннисистов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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