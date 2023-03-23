«Сборище кретинов»: Артемий Лебедев жестко высказался об обвинениях от СБУ

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев жестко раскритиковал Службу безопасности Украины (СБУ) и назвал ее сотрудников «сборищем кретинов». Об этом он рассказал в сети.

По его словам, СБУ предъявила ему обвинение спустя более чем полгода после его поездки на Запорожскую АЭС.

«Бездельники из СБУ, которые полгода пытались чесать репу, наконец-то решили ее дочесать и наконец-то опубликовали обвинение, которое я в гробу видал», — сказал знаменитость.

Также он добавил, что он совсем не переживает по поводу претензий «сборища кретинов», а он теперь, по украинскому законодательству, «матерый уголовник».

СБУ заочно предъявила Лебедеву обвинение за то, что он в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции. Дизайнера обвиняют по статье Уголовного кодекса Украины за «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников».

Прошлым летом Артемий Лебедев ездил в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область, а также Мариуполь, Мелитополь и на Запорожскую АЭС. По словам дизайнера, он просто хотел отправиться в экскурсию и посмотреть на исторические места.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как СБУ внесла Артемия Лебедева в «черный список» за репортаж с Запорожской АЭС.