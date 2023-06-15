Сотрудничество России и Китая несет огромные выгоды обеим странам

Сотрудничество в сфере сельского хозяйства и поставках экологически чистой продукции — одно из двух новых перспективных направлений взаимодействия России и Китая, сказал в своем выступлении на бизнес-диалоге «Россия — Китай» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Я хотел бы сконцентрироваться сейчас на двух новых вершинах, которые нам нужно брать, которые представляют серьезный потенциал для сотрудничества», — отметил Чекунков.

Первым подобным направлением министр назвал сельское хозяйство и чистое продовольствие.

«Безусловно, тот рыночный потенциал, который есть в Китае, и тот потенциал производства чистой, экологически безупречной продукции, ее переработки, поставки», — заметил Чекунков.

Второе направление, по словам министра, — это туристические, культурные, гуманитарные, научные связи.

«Мы приглашаем китайских друзей к участию в таких важнейших в этом направлении проектах, как строительство города-спутника Владивостока, как реализация планов по созданию новых университетских связей, новых научных центров, конечно, развитие Северного морского пути и развитие новых туристических магнитов для китайских друзей, для туристов со всего мира на всем протяжении от Мурманска до Анадыря, от Байкала до Курильских островов», — добавил российский министр.

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