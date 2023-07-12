«Шел за нами минут 15»: Регина Тодоренко вспомнила неловкую историю с поклонником

Девушку преследовал незнакомец в Лондоне. Чем все закончилось?

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко рассказала поклонниками о неловкой ситуации с поклонником, которая с ней однажды приключилась.

Семь лет назад Регина со своей подругой Мариной прогуливались по парку в Лондоне. Ничего не предвещало беды, как вдруг девушки заметили преследовавшего их неизвестного мужчину.

«Шел за нами минут 15. Я понимала, что он либо поглазеть, либо сфоткаться, и остановилась», — написала звезда в своем блоге.

Между молодыми людьми завязался разговор. Выяснилось, что мужчина действительно хотел сделать совместное фото. Только вот не с Тодоренко, а с ее подругой-красавицей.

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По словам ведущей, эта ситуация сильно пристыдила ее, отчего она покраснела.

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