Все из-за успеха? Отец Топалова честно рассказал о проблемах сына с наркотиками

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Рита Миронова
Рита Миронова 179 0

Отец Топалова рассказал о проблемах сына с наркотиками из-за успеха

Все из-за успеха? Отец Топалова честно рассказал о проблемах сына с наркотиками

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Певец не скрывал от публики, что смог справиться с самой страшной зависимостью. Но никогда не рассказывал, как тяжело это было.

Отец Влада Топалова откровенно рассказал о том, как артист связался с запрещенными веществами. В эфире шоу на одном из федеральных каналов он сообщил, что именно после успеха группы Smash! наркотики появились в жизни сына.

«Я в начале руководил всеми процессами, это было жесткое давление, а давить не надо было. В этот период Влад ушел в совершенно самостоятельную жизнь: появились клубы ночные, разные друзья из мажорной публики. Были проблемы с запрещенными веществами», — рассказал Михаил.

При этом отношения с сыном у него на тот момент испортились, так что выкарабкиваться из тяжелой ситуации артисту пришлось самому. И он отлично справился, отметил его отец.

В 2008 году на интервью Влад Топалов рассказал, что попробовал наркотики в 2004-м. Он боролся с зависимостью четыре года. За это время у него были проблемы с работой и разладились отношения в семье.

В конечном итоге у артиста отказала почка. Музыкант прошел курс реабилитации, набрался сил и рассказал о своей зависимости общественности.

«Самый страшный период позади, и я рад, что нашел в себе силы и собрался, потому что так дальше продолжаться просто не могло», — поделился откровениями он.

Сейчас Влад Топалов примерный семьянин: он женат на Регине Тодоренко и воспитывает двоих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Регине Тодоренко и Владу Топалову удалось спасти брак.

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