Туристы из России оказались заблокированы в горах Индии

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

ANI: в Индии 15 туристов из РФ заблокированы в горах из-за наводнений

Туристы из России оказались заблокированы в горах Индии

Фото: www.globallookpress.com / Saqib Majeed

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Погода

Что стало причиной? Между тем известно, что эвакуация уже началась.

Туристы из России оказались заблокированными в горах Индии из-за сильных ливней и наводнения. Об этом сообщает агентство ANI.

Согласно последней информации, это произошло в штате Химачал-Прадеш, в населенном пункте Касол.

«Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол», — сказала начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи.

Также известно, что россиян уже начинают эвакуировать, они находятся в безопасности.

В Индии уже несколько дней не прекращаются дожди, из-за которых затопило несколько населенных пунктов, размыло дороги и образовались проблемы с доступом к питьевой воде. Всего в стране из-за наводнений погибли 100 человек, а за последние несколько суток — 20 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Краснодарском крае ввели режим ЧС в нескольких районах.

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