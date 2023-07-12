Туристы из России оказались заблокированы в горах Индии
ANI: в Индии 15 туристов из РФ заблокированы в горах из-за наводнений
Фото: www.globallookpress.com / Saqib Majeed
Что стало причиной? Между тем известно, что эвакуация уже началась.
Туристы из России оказались заблокированными в горах Индии из-за сильных ливней и наводнения. Об этом сообщает агентство ANI.
Согласно последней информации, это произошло в штате Химачал-Прадеш, в населенном пункте Касол.
«Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол», — сказала начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи.
Также известно, что россиян уже начинают эвакуировать, они находятся в безопасности.
В Индии уже несколько дней не прекращаются дожди, из-за которых затопило несколько населенных пунктов, размыло дороги и образовались проблемы с доступом к питьевой воде. Всего в стране из-за наводнений погибли 100 человек, а за последние несколько суток — 20 человек.
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