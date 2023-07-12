Бушует непогода: в Краснодарском крае ввели режим ЧС в нескольких районах

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 73 0

В четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливней

Бушует непогода: в Краснодарском крае ввели режим ЧС в нескольких районах

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Погода

За несколько часов там выпало 144 миллиметра осадков.

Из-за плохих погодных условий в Краснодарском крае ввели режим ЧС. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сейчас в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района работают все экстренные службы. Также там проходит эвакуация населения, многие дома затоплены.

«В Туапсинском районе прошли залповые дожди — за три часа выпало 144 миллиметра осадков, сейчас уровень воды в реках начал спадать», — говорится в сообщении.

Также известно, что на автомобильных дорогах имеются некоторые затруднения в движении из-за схода сели рядом с поселком Новомихайловский. На других дорогах также имеются затруднения из-за упавших деревьев и подтоплений.

Природные аномалии с начала июля разразились сразу в нескольких регионах страны. Например, в Магаданской области выпал первый июльский снег после сорокаградусной жары. А в Нижнем Новгороде больше суток не прекращался ливень.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, в каких регионах России бушует непогода.

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