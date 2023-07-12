Путину доложили об укреплении системы здравоохранения в новых регионах

Эфирная новость 79 0

Президент РФ Путин провел встречу с министром здравоохранения Мурашко

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В новых регионах обновлены все машины скорой помощи и многое другое.

Более миллиона жителей новых территорий впервые пройдут полноценную диспансеризацию. О запуске профилактических проверок президенту РФ Владимиру Путину доложил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Развитие системы здравоохранения требует масштабного подхода и к подготовке кадров, причем, как подчеркнул Владимир Путин, не только в новых регионах, разрушенных многолетними боевыми действиями.

«Каждый федеральный научный, медицинский исследовательский центр уже туда выезжает, они проводят там и совместные осмотры, и обучение проводят как очное, так и дистанционное. Всегда лучше в медицине, чтобы еще и показать, это такое „инфицирование“ знаний», — сообщил Мурашко.

«Не нужно забывать и про подготовку и переподготовку кадров по всей стране. Знаю, что вы занимаетесь этим лично, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы, потому что от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, в конечном итоге и качество оказания медицинской помощи», — обратил внимание Путин.

Обновлены в новых регионах все машины скорой помощи, открыто более двух тысяч аптек. В масштабах уже федеральных активно действует модернизация так называемого первичного звена — поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.

Лицензии на оказание помощи получили более 35 тысяч ФАПов в разных уголках страны. Доступны и так называемые цифровые ФАПы, они работают в формате телемедицины и позволяют ответить на вопросы пациента онлайн.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.50
-0.99 99.68
-0.74
Не бойтесь выделяться из толпы: китайский совет дня на среду, 12 июля

Последние новости

19:13
Эрдоган сообщил, что Путин высказал предложения по зерновой сделке
19:01
Ведет по-хамски, материт врачей: сыну Ефремова сделали последнюю операцию
19:00
Вдова и сын Сергея Гимаева получили угрозы от неизвестного
18:56
Нырнул рыбкой: 20-летний парень утонул в фонтане в московском районе Щукино
18:50
«Для кого хранились?» — Военкор Коц о количестве боеприпасов у ЧВК «Вагнер»
18:43
«Панический страх и все трясется»: почему Крайнова боится выходить на сцену

Сейчас читают

Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой
«Наверное, я и правда плохая мама»: Ханна рассказала, как воспитывает дочерей
«Не в том возрасте, когда хочу сажать цветы»: Агурбаш про загородную жизнь
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео