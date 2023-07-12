Путину доложили об укреплении системы здравоохранения в новых регионах

В новых регионах обновлены все машины скорой помощи и многое другое.

Более миллиона жителей новых территорий впервые пройдут полноценную диспансеризацию. О запуске профилактических проверок президенту РФ Владимиру Путину доложил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Развитие системы здравоохранения требует масштабного подхода и к подготовке кадров, причем, как подчеркнул Владимир Путин, не только в новых регионах, разрушенных многолетними боевыми действиями.

«Каждый федеральный научный, медицинский исследовательский центр уже туда выезжает, они проводят там и совместные осмотры, и обучение проводят как очное, так и дистанционное. Всегда лучше в медицине, чтобы еще и показать, это такое „инфицирование“ знаний», — сообщил Мурашко.

«Не нужно забывать и про подготовку и переподготовку кадров по всей стране. Знаю, что вы занимаетесь этим лично, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы, потому что от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, в конечном итоге и качество оказания медицинской помощи», — обратил внимание Путин.

Обновлены в новых регионах все машины скорой помощи, открыто более двух тысяч аптек. В масштабах уже федеральных активно действует модернизация так называемого первичного звена — поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.

Лицензии на оказание помощи получили более 35 тысяч ФАПов в разных уголках страны. Доступны и так называемые цифровые ФАПы, они работают в формате телемедицины и позволяют ответить на вопросы пациента онлайн.