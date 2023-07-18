Их нравы: в МХТ представили современную версию узбекской сказки о любви

Постановка повествует о трагичном чувстве двух возлюбленных, которые из-за восточных традиций не могут быть вместе.

На Новой сцене Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова состоялась премьера спектакля Елизаветы Бондарь «Тахир и Зухра» по пьесе Зухры Яниковой. Главные роли исполнили актеры Арсентий Журид и Софья Евстигнеева, внучка народного артиста СССР Евгения Евстигнеева.

«Тахир и Зухра» — это старинная узбекская сказка о любви двух людей, которым не суждено быть вместе. Возлюбленные знакомы с детства, тем не менее, родители Зухры приняли решение отдать ее замуж за другого. Не считая правильным перечить своим родным и идти против восточных традиций, девушка оставила Тахира и пошла под венец за нелюбимого. Сам Тахир, который с самого детства слышал от своей матери про то, что он уникален, потерял почву из-под ног: его возлюбленная ждет ребенка от другого. Смогут ли материнские слова, отголосок которых слышит до сих пор, помочь ему не сдаться и не перестать верить в себя?

По мнению Арсентия Журида, исполняющего роль Тахира, в своей влюбленности его герой очень наивен, ему хочется верить в свое чувство, пускай и не имеющего нужного отклика. Пытаясь забыть Зухру, он пробует переключиться на других девушек, однако им он просто-напросто смешон.

«Он хочет любить и быть любимым, все. Больше ему ничего не нужно. И он ищет эту любовь на протяжении всей это истории. Он не испорченный человек и, например, каждому в детстве мама и папа говорят: „Ты самый хороший, ты самый лучший, у тебя все получится“. И кто-то об этом рано забывает, а он не забыл и тянет это до самого финала», — эксклюзивно отметил Арсентий Журид в разговоре с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

Софья Евстигнеева, сыгравшая Зухру, подчеркнула, что на сцене ей важно передать не только мягкость своей героини, но и ее внутреннюю силу. Ведь Зухра намеренно идет против сердца и жертвует своей настоящей любовью в угоду родителям, она не может себе позволить выйти за пределы строгих рамок, созданных обществом.

«Но ее любовь, любовь Тахира к ней сильнее и продолжает жить в их сердцах», — отметила Софья Евстигнеева.

По признанию режиссера Елизаветы Бондарь, ей очень важна музыкальность в спектаклях, и в этой постановке музыка рождалась через текст. Например, речь Тахира была отражена двухсторонне: если в разговоре главного героя со своими товарищами зрители слышат привычное звучание, то, когда Тахир общается с людьми славянской принадлежности, в его речи сразу чувствуются восточные мотивы, и публике становится понятно, насколько герою тяжело преодолевать языковой барьер.

«Этот парень живет в какой-то своей фантазии, и мы же постоянно слышим мелодику других персонажей достаточно в статичном положении, то есть нет в них развития психологического. Мы слышим статику. <…> Они недвижимы психологически, они однообразны. И это как раз говорит о том, что Тахир их придумал, он же с ними фактически не знаком, он их не знает, он их нарисовал в голове, и они говорят именно таким текстом. И вся эта история, мне кажется, музыкально дает, наверное, ощущение, что это его иллюзия, которая происходит для того, чтобы он попытался находить силы существовать в этой реальности, в которой ему совсем тесно, невозможно, неудобно, которая его бьет постоянно и с которой он не может справиться», — объяснила Елизавета Бондарь.

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