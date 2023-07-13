Билеты распроданы: украинские беженцы массово уезжают из Чехии домой

Подобная странность вызвала возмущение у политиков.

Билеты из Чехии на Украину распроданы минимум до середины августа, сообщает словацкое издание Hlavné správy. Примечательно, что билеты раскупили украинские беженцы.

По основной версии, причиной, по которой украинцы едут на родину, является… отпуск. И это вызывает много вопросов.

«Может быть, это кажется странным только мне, но в своей жизни я никогда не слышал, чтобы кто-то ездил в отпуск в зону боевых действий. Вы слышали, чтобы кто-нибудь из сирийцев ездил к своим семьям в Дамаск на лето, чтобы отдохнуть?» — заметил в статье словацкий политик, член движения «Республика» Марек Курта.

Курта задается вопросом, действительно ли уезжающие из Чехии люди являются беженцами, потому что это нелогично. Также политика возмущает тот факт, что украинцы катаются на отдых за счет европейцев.

Еще одной причиной бегства украинцев называют то, что Чехия прекращает выплачивать пособия для беженцев. А значит, и оставаться в стране больше незачем.

При этом, отмечают авторы материала, согласно последним опросам, только 44% граждан Чехии решили взять себе отпуск в этом году. Остальные сообщили, что не уверены, что смогут позволить себе отдых в этом году.

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