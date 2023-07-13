Нейросеть «Жириновский» может стать членом ЛДПР на съезде партии

Нейросеть «Жириновский» может появиться на ближайшем съезде политической партии ЛДПР. Об этом пишет РИА Новости.

По словам источника, съезд может пройти ориентировочно в декабре, прямо перед выборами президента в 2024 году. Участники мероприятия обсудят, выдавать ли партийное удостоверение искусственному интеллекту «Владимир Жириновский».

По уставу партии выдавать их можно только реальным людям. Однако случай могут сделать исключением из правил в знак памяти о основателе партии.

В начале февраля 2022 года 75-летнего Жириновского госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне штамма «омикрон» коронавируса с серьезным поражением легких на уровне 50 — 75%. Позднее его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

6 апреля 2022 года сердце политика остановилось. Соратники ничего не тронули в его кабинетах. Все осталось так, как было при жизни политика — и розовый мини-вентилятор, и массажер для головы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом предсказании Владимира Жириновского. Оно было найдено во время архивной работы.