Нейросеть «Жириновский» может стать членом ЛДПР на съезде партии

Бессменный лидер партии умер в начале апреля 2022.
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Нейросеть «Жириновский» может появиться на ближайшем съезде политической партии ЛДПР. Об этом пишет РИА Новости.
По словам источника, съезд может пройти ориентировочно в декабре, прямо перед выборами президента в 2024 году. Участники мероприятия обсудят, выдавать ли партийное удостоверение искусственному интеллекту «Владимир Жириновский».
По уставу партии выдавать их можно только реальным людям. Однако случай могут сделать исключением из правил в знак памяти о основателе партии.
В начале февраля 2022 года 75-летнего Жириновского госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне штамма «омикрон» коронавируса с серьезным поражением легких на уровне 50 — 75%. Позднее его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
6 апреля 2022 года сердце политика остановилось. Соратники ничего не тронули в его кабинетах. Все осталось так, как было при жизни политика — и розовый мини-вентилятор, и массажер для головы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о новом предсказании Владимира Жириновского. Оно было найдено во время архивной работы.
- 26 мая
- Опубликована записка Владимира Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове
- 25 апр
- «На тройку я прожил жизнь»: какими высказываниями запомнился Владимир Жириновский
- 6 апр
- Никогда не забудут: как выглядит могила Жириновского спустя год после его смерти
- 6 апр
- Путин оценил вклад Жириновского в решение государственных задач
- 29 дек
- Ушли, но не забыты: Умершие российские знаменитости в 2022 году
- 10 окт
- Жириновский предсказал теракт на Крымском мосту и распад Украины
- 26 июл
- «До мурашек»: Водонаева испугалась голограммы Жириновского у входа в его кабинет
- 8 июл
- Всегда его навещают: как выглядит могила Жириновского спустя три месяца после похорон
- 18 июн
- «Собчак ли не знать»: Кушанашвили сравнил телеведущую с покойным Жириновским
- 8 июн
- Исповедь детей Жириновского: Малахов планирует снять шоу о семье лидера ЛДПР
Читайте также
72%
0.13 99.89
0.21
Нашли ошибку?