Нейросеть «Жириновский» может стать членом ЛДПР на съезде партии

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Рита Миронова
Рита Миронова 23 0

Бессменный лидер партии умер в начале апреля 2022.

Нейросеть «Жириновский» может стать членом ЛДПР на съезде партии

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Тема:
Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Нейросеть «Жириновский» может появиться на ближайшем съезде политической партии ЛДПР. Об этом пишет РИА Новости.

По словам источника, съезд может пройти ориентировочно в декабре, прямо перед выборами президента в 2024 году. Участники мероприятия обсудят, выдавать ли партийное удостоверение искусственному интеллекту «Владимир Жириновский».

По уставу партии выдавать их можно только реальным людям. Однако случай могут сделать исключением из правил в знак памяти о основателе партии.

В начале февраля 2022 года 75-летнего Жириновского госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне штамма «омикрон» коронавируса с серьезным поражением легких на уровне 50 — 75%. Позднее его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

6 апреля 2022 года сердце политика остановилось. Соратники ничего не тронули в его кабинетах. Все осталось так, как было при жизни политика — и розовый мини-вентилятор, и массажер для головы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом предсказании Владимира Жириновского. Оно было найдено во время архивной работы. 

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