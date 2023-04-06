Никогда не забудут: как выглядит могила Жириновского спустя год после его смерти

Ровно год назад не стало выдающегося политика.

Могила основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского усыпана цветами в первую годовщину его гибели. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры с места захоронения деятеля на Новодевичьем кладбище в Москве.

Люди приносят алые розы и гвоздики к могиле политика. Захоронение усыпают не только букетами, но и целыми корзинами с лентами российского триколора. На плите выбит крест и слова Жириновского, которые он когда-то обещал сказать, оказавшись перед богом.

«Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям», — написано на камне.

Территория могилы чистая и ухоженная, вокруг плиты пробивается первая зеленая весенняя трава. Можно смело утверждать, что в таком виде могила содержится не только по значимым датам, журналисты и ранее навещали могилу полика — она была опрятна и завалена цветами на протяжении всего года.

Кроме того, не забыли о покойном коллеге и президент РФ Владимир Путин и председатель Правительства Михаил Мишустин, они отправили венки к надгробью Жириновского.

Владимира Жириновского не стало 6 апреля прошлого года. Он умер в больнице на 76-году жизни. За месяц до смерти он был госпитализирован в одну из московских клиник с 75% поражением легких на фоне коронавирусной инфекции.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин оценил вклад Жириновского в решение государственных задач.