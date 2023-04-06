Путин оценил вклад Жириновского в решение государственных задач

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 648

В Москве установили памятник Владимиру Жириновскому

Путин оценил вклад Жириновского в решение государственных задач

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Президент РФ назвал покойного политика настоящим патриотом. Сегодня ровно год, как его не стало.

В Москве в честь первой годовщины со смерти Владимира Жириновского открыли памятник в его честь. Глава РФ Владимир Путин направил участникам мемориальных мероприятий, приуроченных к открытию монумента, телеграмму. Текстовая версия телеграммы появилась на сайте Кремля.

В публикации президент отметил, что бывший глава и основатель партии ЛДПР был патриотом своей родины и авторитетным политиком. По словам Путина, Жириновский внес значительный вклад в решение вопросов государственной значимости.

«Владимир Вольфович искренне стремился внести свой вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, и всегда в любой аудитории в самых острых дискуссиях на международных площадках твердо защищал суверенитет и достоинство страны, ставил во главу угла интересы Отечества», — написал глава государства.

Владимир Путин добавил. что политик вел успешную и эффективную работу по управлению партией. Кроме того президент вспомнил личные качества Жириновского. По его словам, покойный обладал невероятным жизненным опытом и ораторскими способностями.

Российский лидер заключил, что мемориальные мероприятия позволили объединить людей из самых разных кругов, друзей и близких Жириновского, хранящих память о нем.

Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года в результате продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Лидера ЛДПР похоронили на столичном Новодевичьем кладбище. Ровно спустя год после смерти политика, на его могиле установили бронзовую скульптуру. Высота памятника — 2,75 метра, а гранитное основание украсила цитата Владимира Жириновского. Народный художник РФ Андрей Ковальчук, работающий над скульптурой, рассказал, что стремился в работе передать характер и энергию государственного деятеля.

Ранее 5-tv.ru писал, когда откроют капсулу с предсказаниями Жириновского.

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