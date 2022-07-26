«До мурашек»: Водонаева испугалась голограммы Жириновского у входа в его кабинет

Соратники ушедшего из жизни лидера ЛДПР ничего не тронули в его кабинетах. Все осталось так, как было при жизни политика — и розовый мини-вентилятор, и массажер для головы.

Несменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер не так давно — в начале апреля 2022 года, однако сподвижники политика уже переоборудовали его рабочие кабинеты в музейные павильоны, чтобы сохранить память о нем надолго. Известная российская модель Алена Водонаева решила сама посмотреть, что у них получилось. Результат она показала в своих соцсетях.

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На стеклянной входной двери в кабинет политика нанесли изображение Жириновского в полный рост, который уходит куда-то вдаль.

«Очень реалистичная, до мурашек, голограмма в натуральную величину на двери. Уходящий В. В.», — отметила Водонаева, смотря на спину политика, изображенного на входной двери в его кабинет.

Справа от двери стоит ваза с цветами, а также памятная табличка с регалиями Жириновского. Это не единственная табличка, украшающая рабочее пространство умершего политика. Есть еще одна - где он запрещает коллегам дарить друг другу подарки, обниматься и жать руки.

На самом рабочем месте ничего не трогали, все осталось точно в том же положении, как при жизни Жириновского. Даже миниатюрный розовый вентилятор и массажер для головы остались нетронутыми. Кроме того, слева от стола Владимира Вольфовича задают тон с десяток телефонных аппаратов советских времен. На некоторых из них только одна кнопка.

На столе остался последний недельный график политика - перед тем как он попал в больницу. На той самой неделе Жириновский должен был дать несколько интервью и выйти в прямые эфиры на федеральных телеканалах.

Рабочий стол Владимира Жириновского — как при жизни. Фото: Instagram * / alenavodon

Ел несменный лидер ЛДПР скромно — приносил «тормозки» с едой из дома. При этом на работе еду он выкладывал на премиальную посуду Villeroy & Boch.

Конец экскурсии Водонаевой пришелся на место отдыха политика с «царскими» стульями и эффектным столом. Именно там Жириновский давал свои самые резонансные интервью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин, выступая на встрече с руководством Госдумы и лидерами думских фракций, вспомнил Владимира Жириновского. Он отметил, что лидер партии ЛДПР был не только отличным политиком, но и разносторонним человеком. Его предсказания и пророчества сбываются и сейчас.

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