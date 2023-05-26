Опубликована записка Владимира Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове

Основатель ЛДПР назвал губительные качества трех политиков.
Фото: www.globallookpress.com / State Duma of Russian Federation
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обнародовал записку умершего основателя ЛДПР Владимира Жириновского, где тот выразил свое мнение о причинах политических провалов предпринимателя Бориса Березовского и политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова. Фото с заметкой депутат опубликовал в Telegram-канале.
«Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм», — говорится в записке основателя ЛДПР.
Недавно Чернышов заявил, что Жириновский обладал исключительной способностью четко и ясно выражать свои мысли. Когда в голову приходила занятная идея, то политик вносил ее в блокнот, чтобы сохранить. Теперь его некоторые изречения могут прочитать другие.
Ранее 5-tv.ru сообщал о новом предсказании Владимира Жириновского. Оно было найдено во время архивной работы.
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