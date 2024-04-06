Слуцкий почтил память Жириновского в годовщину смерти политика

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий почтил память Владимира Жириновского в годовщину смерти политика, которого не стало 6 апреля 2022 года.

Церемония прошла у могилы Жириновского на Новодевичьем кладбище в Москве. Люди принесли цветы к памятнику, священник провел панихиду.

«Каждый день прожит не зря, и все эти два года каждый из нас все переживал внутри себя и то, что происходит с партией и страной, проверял его заповедями, подходами и идеями», — произнес Слуцкий, отметив, что имя Жириновского вписано в историю России золотыми буквами.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Он скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Политик прославился не только как яркий спикер, превращающий свои выступления в настоящие шоу, но и как вдумчивый политик, умеющий анализировать события в стране и мире и давать точные прогнозы на будущее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что еще одно предсказание Жириновского сбылось.