Дочь экс-губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева найдена мертвой

В Москве найдена мертвой дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева. Как стало известно 5-tv.ru, бездыханное тело 44-летней Натальи обнаружили в ее квартире на Трехгорном валу.

По предварительным данным, кто-то вызвал МЧС, чтобы вскрыть дверь в квартиру, так как сама Бочкарева не открывала и не выходила на связь. Прибывшие спасатели обнаружили Наталью без признаков жизни.

Пока неизвестно, что могло стать причиной смерти и была ли она насильственной. По данным источника, женщина злоупотребляла алкоголем. В деталях и обстоятельствах ее внезапной смерти разбираются следователи.

Наталья Бочкарева владела долями в семейных лесоперерабатывающих и хлебопекарных компаниях.

Ранее 5-tv.ru писал, что жену бывшего хоккеиста «Спартака» Станислава Пермякова нашли мертвой в собственной квартире.