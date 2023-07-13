Генпрокурор РФ встретился с замглавы Государственного контрольного комитета КНР

Россия и Китай должны обмениваться самыми лучшими практиками в борьбе с коррупцией. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с заместителем руководителя Государственного контрольного комитета КНР. Краснов отметил, что Поднебесная добилась хороших результатов в этом направлении и рассказал китайскому коллеге, как сейчас осуществляется контроль в нашей стране.

«На государственном уровне мы участвуем в совершенствовании системы контроля за расходами должностных лиц, их соответствия полученному доходу. В доход государства может обращаться не только доходы и имущество чиновников, но и криптовалюта, когда в отношении таких активов отсутствуют доказательства их легального происхождения», — сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Игорь Краснов также подчеркнул: российско-китайское взаимодействие в условиях глобального кризиса международной безопасности приобретает особую важность.