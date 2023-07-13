После пожара на территории нижегородского нефтехимпредприятия производится мониторинг воздуха

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 36 0

МЧС оперативно устранили возгорание, поэтому удалось избежать жертв и угрозы взрыва.

После пожара на территории нижегородского нефтехимпредприятия производится мониторинг воздуха

Фото: МЧС России / ТАСС

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Подробности о произошедшем 12 июля пожаре на территории нефтехимического предприятия в городе Дзержинск Нижегородской области 5-tv.ru раскрыли в пресс-службе компании «Сибур Холдинг».

«Благодаря слаженности и оперативности действий служб предприятия и МЧС открытое возгорание на производстве окиси этилена и гликолей „СИБУР-Нефтехима“ было оперативно ликвидировано, происходит охлаждение производственной установки», — рассказали представитель компании.

Однако крупное возгорание, возможно, не обошлось без последствий, поэтомухолдинг инициировал проверки.

«Ведется мониторинг состояния воздуха силами мобильных лабораторий как предприятия, так и аккредитованных независимых лабораторий», — отметили в пресс-службе.

Согласно последним данным, в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Угроза взрыва на данный момент также отсутствует.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара на территории нефтехимического предприятия в Нижегородской области.

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