Американский разведчик считает, что сейчас страна никому не нужна.

Россия смогла предотвратить принятие Украины в НАТО. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире шоу US Tour of Duty.

По его словам, теперь Киев никогда не сможет стать членом блока.

«Зеленского убедили в том, что он в центре Вселенной, но это не так. Его убедили в том, что Украина важна для НАТО и Запада, и это тоже не так», — заявил Риттер.

Он также добавил, что сейчас НАТО использует Украину, предоставляет ей возможности для противостояния РФ, но не желает вступать в прямую конфронтацию из-за угрозы больших потерь. Именно поэтому настала пора Украине понять, что она никого не волнует, заключил американец.

Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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