Арсеналы американской армии пустеют, что толкает Белый дом на необдуманные шаги.

США обнажили свой страх перед Россией решением поставить киевскому режиму кассетные боеприпасы. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

«Это признание слабости», — написано в материале.

Авторы статьи указывают на то, что ВСУ не смогут сражаться с российской армией наравне. Связано это с географией конфликта — он проходит на территории Украины, а значит от запрещенных боеприпасов будут страдать, в первую очередь, украинцы.

Издание отмечает, что у Белого дома не было иного выхода — американские арсеналы истощены, и другого вооружения Вашингтон предложить киевскому режиму не может.

Кассетные боеприпасы были запрещены международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны. Украина и США входят в их число.

Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер назвал назвал кассетные боеприпасы неэффективными против армии РФ. По его словам, их применение снизит обороноспособность ВСУ.