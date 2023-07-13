«Мое лицо тает»: у возлюбленной Роберта Де Ниро возникли проблемы со здоровьем после родов

Первые симптомы появились при выписке из роддома. Но почему девушка сразу не обратилась в больницу?

В начале мая голливудский актер Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом. У него и его возлюбленной Тиффани Чен появилась на свет дочка. Девочку назвали Джиа Вирджинию Чен-Де Ниро. Но после рождения ребенка девушка столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

У возлюбленной актера диагностировали паралич Белла, он проявляется в проблемах с мышцами лица и вызывает паралич. Первые симптомы Тиффани Чен ощутила уже после выписки из роддома. Ей казалось, что ее язык начал неметь, она чувствовала легкое покалывание. Об этом женщина рассказала изданию CBS News.

«А потом я осознала, что мое лицо просто какое-то странное. Я не знала, что это за ощущение, но это было просто странно. Мне казалось, что все начинает просто рушиться само по себе, как будто мое лицо тает», — рассказала девушка.

Но только через неделю Чен обратилась к врачам. В тот момент она уже не могла контролировать свое лицо. Возлюбленная Де Ниро буквально не могла есть. По итогу она начала невнятно разговаривать.

Женщина решила, что срочно нужно ехать в больницу. И случилось невероятное совпадение. Ее лицо полностью «перестало функционировать», когда она оказалась в медицинском учреждении. Но сейчас уже все в порядке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Де Ниро впервые появился на публике с Тиффани Чен.