США хотели разрушить надежды Киева на вступление в НАТО из-за твита Зеленского

Американская сторона была сильно рассержена.

Власти Вашингтона хотели поменять итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе из-за критики, которую позволил себе президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Twitter. Американцы захотели исключить слово «приглашение» в контексте попадания Украины в североатлантический альянс.

На это неделе Зеленский выложил агрессивный пост, в котором он раскритиковал лидеров НАТО из-за медленных темпов вступления в альянс. Такое заявление потрясло Белый дом.

«Официальные лица США, участвующие в этом процессе, рассматривали возможность отмены „приглашения“ Киеву», — рассказали источники газете The Washington Post.

В статье отмечается, что после слов Зеленского американская сторона была сильно рассержена и потребовала внести изменения в формулировку соглашения так, чтобы создать неблагоприятные условия для Киева.

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Источник издания утверждается, что представители США собирали встречу по поводу исключения или пересмотрят формулировки о том, что члены альянса имеют возможность «направить приглашение Украине присоединиться», когда они «согласятся и будут выполнены условия».

Столтенберг: никто не собирается вести переговоры с РФ о членстве Украины в НАТО

Стоит отметить, что возможное членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. В том числе и по этой причине, отметил он, Россия проводит специальную военную операцию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщал, что понятная и последовательная позиция РФ в том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия как для самой Украины, так и полуразрушенной архитектуры НАТО, так как это будет опасностью для России, что потребует понятной и твердой реакции.

Ранее 5-tv.ru писал, что США подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов.