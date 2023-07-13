США подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов: «Уже там»

За океаном также отметили, что не только они передали Незалежной запрещенные международной конвенцией боеприпасы.

На Украину из США доставили кассетные боеприпасы, сообщил директор операций объединенного штаба Пентагона США Дуглас Симс вслед за подтверждением от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Наши кассетные боеприпасы уже там», — сказал Симс журналистам.

Он также добавил, что на Украину поступили кассетные боеприпасы и из других стран. Каких именно, уточнять не стал.

Неделю назад Вашингтон подтвердил намерение поставить ВСУ кассетные боеприпасы, хотя они запрещены международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны. Правда, Украина и США не входят в их число. Вместе с тем политолог Юрий Светов отмечал, чем может обернуться поставка на Украину таких боеприпасов — большим количеством смертей среди мирного населения. Ведь части кассетного боеприпаса разлетаются по большой площади. А во время боевых действий взрываются далеко не все. И когда это случится, кто именно пострадает — неизвестно.

Более того, в России неоднократно предупреждали, что поставка вооружения боевикам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украину не приняли в НАТО.