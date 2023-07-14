Огромная проблема на выборах президента: Байдену предрекли настоящую катастрофу

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Рита Миронова
Рита Миронова 24 0

Politiсо: молодые избиратели могут стать проблемой для Джо Байдена на выборах президента США

Огромная проблема на выборах президента: Байдену предрекли настоящую катастрофу

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Выборы президента США 2024

Если кампания действующего президента не обратит внимание на молодежь сейчас, она рискует потерять их в день выборов.

Джо Байден может встретиться с еще одной проблемой на предстоящих выборах президента США. Как пишет Politico, молодые избиратели могут изрядно помешать планам действующего президента страны.

«Сегодня избиратели в возрасте до 30 лет реже идентифицируют себя как демократы по сравнению с весной 2019 года. Все больше считают себя независимыми, и все меньше видят в политике „значимый способ добиться перемен“», — объяснил один из социологов кампании Байдена Джон Делла Вольпе.

По его словам, если все эти избиратели в 2024 году не пойдут голосовать, это может быть катастрофой для Джо Байдена и демократов. А добиться их участия в день выборов можно, лишь обратив на них внимание сейчас.

Выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Среди кандидатов, помимо Джо Байдена, есть Дональд Трамп, Рон Десантис и племянник Джона Кеннеди.

Джо Байден уже не раз доказывал согражданам, что даже будучи президентом, он остается 80-летним человеком — забывает дорогу, путает названия стран, иногда даже разговаривает с невидимыми оппонентами или жмет им руки. Конфузы случаются один за другим, но президент все равно намерен переизбраться на второй срок в 2024 году.

Из недавних новостей — глава Соединенных Штатов Америки использует аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время сна.

Ранее 5-tv.ru писал, как Байден «кинул» негров и малоимущих.

Тема:
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