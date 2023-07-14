Посла Польши уведомили о закрытии консульского агентства в Смоленске

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 63 0

Мера носит ответный характер.

Посла Польши уведомили о закрытии консульского агентства в Смоленске

Фото: www.globallookpress.com / Михаил Воскресенский

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Посол Польши в Москве был вызван в МИД России, его уведомили о закрытии консульского агентства в Смоленске. Об этом сообщает российское дипломатическое ведомство.

«Дипломату заявлено, что в 2011 году Россия продемонстрировала искреннюю готовность идти навстречу просьбам польской стороны и в качестве жеста доброй воли обеспечила открытие упомянутого Консульского агентства на территории региона, в котором расположены значимые для польской стороны памятные объекты», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Россия пошла на изменение в пользу Польши паритета по числу консульских учреждений. Данная мера, как отметили в МИД, носит ответный характер на враждебную политику Варшавы, которая также поощряет преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как правительство РФ приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске.

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